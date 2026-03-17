Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Παρί με 93-82 στη Σόφια, σε αναμέτρηση που είχε αναβληθεί για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Αντόνιο Μπλέικνι.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 24 πόντους με εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια (6/10 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε και 5 ριμπάουντ. Σημαντική συμβολή στη νίκη είχαν επίσης οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Αϊζάια Γουέινραϊτ και Βασίλιε Μίτσιτς.
There is no stopping Dan Oturu when he gets it there.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έλεγξε τον ρυθμό και αξιοποίησε τα δυνατά της σημεία, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση. Από την άλλη, η Παρί δεν κατάφερε να ακολουθήσει, παρά τις προσπάθειές της.
Στα στατιστικά του αγώνα, η Χάποελ υστέρησε στους πόντους στον αιφνιδιασμό (4-14), αλλά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου (19-17) και είχε παρόμοια παρουσία στις δεύτερες ευκαιρίες (9-10).
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ ανέβηκε στο 19-11 (10-5 εντός, 9-6 εκτός), ενώ η Παρί υποχώρησε στο 12-20 (6-10 εντός, 6-10 εκτός).
Η Χαποέλ έχει ένα παραπάνω παιχνίδι να παίξει, οπότε της μένουν οκτώ για να τελειώσει την κανονική περίοδο. Απομένει λοιπόν να αγωνιστεί εκτός έδρας με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, ενώ θα υποδεχτεί στη Σόφια τις Βίρτους Μπολόνια, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό. Το ματς με τους Πράσινους είναι στις 2 Απριλίου και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική βαθμολογία και για τους δύο.