Οι υποκλοπές εξακολουθούν να προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ότι πρόκειται για«αδιάφορο θέμα».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν στο Mega, με τον υπουργό να σπεύδει να εξαιρέσει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο κ. Γεωργιάδης έχει από την αρχή επιλέξει τη γραμμή της απαξίωσης του ζητήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά:«όποιος χρησιμοποιεί smart phone και νομίζει ότι είναι αδύνατον να του παρακολουθούν το τηλέφωνο είναι ανόητος!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός εκφράζει ανάλογη στάση. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε απευθυνθεί στον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, θύμα του σκανδάλου, γράφοντας«κουράσατε με τις υποκλοπές»και προσθέτοντας ότι θα εκπλαγόταν αν μάθαινε πως δεν τον παρακολουθούσαν.

Σε επανειλημμένες δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης έχει χαρακτηρίσει τις υποκλοπές ως παγκόσμιο φαινόμενο, υποστηρίζοντας ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αποφευχθούν. Όπως έχει σημειώσει,«όπου πας στον πλανήτη, στις σοβαρές συναντήσεις άπαντες αφήνουν τα κινητά τους έξω. Ούτε καν κλειστά. Έξω», επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος διευκολύνει τέτοιες ενέργειες.

Πολιτικές αντιδράσεις και θεσμικά ερωτήματα

Η στάση αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι ένας απλός πολίτης αλλά αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας. Παράλληλα, υπήρξε στόχος των αποκαλούμενων από το Μέγαρο Μαξίμου«ιδιωτών του Predator», αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο τηλέφωνό του εστάλησαν 11 μολυσμένα sms.

Με αυτά τα δεδομένα, θα ανέμενε κανείς ο υπουργός να κινηθεί νομικά για να διαλευκανθεί ποιοι κρύβονται πίσω από την υπόθεση. Μια τέτοια ενέργεια θα έστελνε το μήνυμα ότι σε μια ευνομούμενη δημοκρατία οι παρακολουθήσεις δεν είναι ανεκτές.

Η ρητορική της «αδιαφορίας»

Ωστόσο, ο κ. Γεωργιάδης φαίνεται να αντιμετωπίζει το θέμα με αδιαφορία, παρουσιάζοντάς το ως αναπόφευκτη πραγματικότητα. Η στάση αυτή, όταν προέρχεται από υπουργό που διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα, θεωρείται από πολλούς επικίνδυνη για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Η λογική του«ας με παρακολουθούν, δεν έχω τίποτε να κρύψω»δεν μπορεί να αποτελεί θεσμική στάση. Αντιθέτως, όπως επισημαίνουν αναλυτές, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και αποδυναμώνει την έννοια της προστασίας της ιδιωτικότητας.

Οι αντιδράσεις για τη στάση του υπουργού

Ο υπουργός έχει υποστηρίξει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να κρατούν σημαντικά δεδομένα στα κινητά τους. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό, όπως σημειώνουν παρατηρητές, αγνοεί τη βασική λειτουργία της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ιδέα ότι ένας υπουργός θα πρέπει να βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο για να συνομιλήσει με ασφάλεια δείχνει, σύμφωνα με τους επικριτές του, έλλειψη σοβαρότητας. Παρά τις συνεχείς αναφορές του στο ζήτημα, ο κ. Γεωργιάδης δεν έχει κινηθεί νομικά κατά των εμπλεκομένων, επιμένοντας στη ρητορική της υποβάθμισης του θέματος.

Αντίθετα, ο υπουργός Υγείας πρωτοστάτησε στην επίθεση κατά του τότε προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου, όταν εκείνος ζήτησε να ενημερώσει τη Βουλή για τα ευρήματα της Αρχής. Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Κ. Μπούρα και τον τότε πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Ράμμος είχε ζητήσει τη σύγκληση της Επιτροπής για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ.

Το αίτημα απορρίφθηκε και ακολούθησαν σφοδρές επιθέσεις από κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Γεωργιάδης είχε δηλώσει στον ΣΚΑΪ ότι ο κ. Ράμμος«έχει αγγίξει τα όρια της προδοσίας και όχι μόνο της νομιμότητας».