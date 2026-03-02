Είναι κατανοητό, με όρους κομματικού κυνισμού, ότι ο Πρωθυπουργός διατηρεί τον Αδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη γραμμή. Λειτουργεί ως πόλος συσπείρωσης ενός σκληρού τμήματος της συντηρητικής βάσης το οποίο χρειάζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά τώρα που το κεντρώο και δήθεν θεσμικό προφίλ του υφίσταται απανωτές διαψεύσεις.

Ωστόσο, η μακροσκελής δημόσια τοποθέτηση του (αναρμόδιου) υπουργού για τη Μέση Ανατολή υπερβαίνει τα όρια της εσωκομματικής επικοινωνίας. Αποτελεί αυτονόμηση μιας προσωπικής ατζέντας που έρχεται σε ευθεία και τεκμηριωμένη σύγκρουση με το επίσημο δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Από το περασμένο Σάββατο, η επίσημη γραμμή της Αθήνας συνοψίζεται στην προτεραιότητα της προστασίας των ελλήνων κατοίκων, τουριστών και ενστόλων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, στην ανάγκη αποκλιμάκωσης, στην προστασία των αμάχων και στον αυστηρό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Αυτά είπε ο Μητσοτάκης στη χθεσινή δήλωσή του, παρότι, προφανώς, η συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ είναι δεδομένη.

Αντίθετα, ο υπουργός δημοσίευσε ένα κατεβατό στο οποίο επικροτεί την «εξολόθρευση» ξένων ηγετών, εύχεται ανοιχτά την «πτώση του καθεστώτος στο Ιράν», αποθεώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δίχως καμία αναφορά στους κανόνες εμπλοκής ή στο ανθρωπιστικό δίκαιο.

Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει, φυσικά. Ομως ως υπουργός οφείλει να σέβεται το διπλωματικό δόγμα της Ελλάδας, η οποία, απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, επικαλείται τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος απαγορεύει ρητά την παρέμβαση στα εσωτερικά κυρίαρχων κρατών. Οταν προκρίνει δημοσίως τη βίαιη αλλαγή καθεστώτος και την κήρυξη πολέμου χωρίς εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή νόμιμη επίκληση του δικαιώματος της αυτοάμυνας, υπονομεύει άμεσα το νομικό και ηθικό οπλοστάσιο της ελληνικής διπλωματίας. Αν βάλουμε και την Κύπρο στην εξίσωση, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σαφές.

Επιπλέον, αγνοεί ότι η χώρα μας δεν είναι γεωπολιτικά απομονωμένη. Διατηρεί συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία (με το προσωπικό της), έχει τη φρεγάτα «ΥΔΡΑ» σε ζώνη υψηλού κινδύνου και φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η θριαμβολογία υπέρ της κλιμάκωσης δεν λαμβάνει υπόψη τη δεδηλωμένη προτεραιότητα της εξασφάλισης των πολιτών μας.

Η ανοχή απέναντι σε αυτή τη στάση δεν δικαιολογείται πλέον από την κομματική σκοπιμότητα της. Ο Μητσοτάκης μπορεί να μην ενοχλείται όταν ακυρώνεται δημόσια από τον υπουργό του. Δικαίωμα του. Ομως η εθνική γραμμή αφορά όλους μας.