Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην πολιτική σκηνή μετα τη χθεσινή αποκάλυψη- ομολογία του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν επιχειρηματία-ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή Mega Stories “έδειξε” την κυβέρνηση της ΝΔ για το σκάνδαλο υποκλοπών.

Με την αποκλειστική δήλωση που εξασφάλισε η Δώρα Αναγνωστοπούλου με την δημοσιογραφική ομάδα του Mega Stories ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa που έφερε στην Ελλάδα το λογισμικό παρακολουθήσεων predator, γκρέμισε το αφήγημα της κυβέρνησης περί μιας υπόθεσης ιδιωτών που παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, δημοσιογράφους και φυσικά πρόσωπα.

Στο ερώτημα της εκπομπής ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν είναι αποκαλυπτικός.

“Πελάτες μου είναι οι κυβερνήσεις και οι αρχές ασφαλείας” απάντησε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας.

«Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητα μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης , ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους, ακόμη και από τους ενάγοντες», ανέφερε ο Ταλ Ντίλιαν.

«Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης. Ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων»,

»Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις Αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν, ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Διακανονισμού Wassenaar για τον Έλεγχο Εξαγωγών Συμβατικών Όπλων και Αγαθών και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσης, της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Διαδικασίας Pall Mall».

Όπως αναφέρει το MEGA, η αποκλειστική δήλωση του κ. Ντίλιαν βάζει φωτιά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και των παράλληλων παρακολουθήσεων της ΕΥΠ την ώρα που οι υπουργοί και κάποια πολιτικά πρόσωπα που ενημερώθηκαν ότι έπεσαν θύματα του predator δεν έκαναν καμία νομική κίνηση.

Αν είχαν κινηθεί δικαστικά, οι ποινές του μονομελούς πλημμελειοδικείου όχι μόνο θα ήταν αυστηρότερες αλλά τα 4 φυσικά πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης θα αντιμετώπιζαν και την κατηγορία της κατασκοπείας.

Μετά την αποκαλυπτική δήλωση Ντίλιαν στο MEGA και μετά την καταλυτική απόφαση του πρωτοδικείου το σκάνδαλο «predatorgate» ξανανοίγει και όπως φαίνεται θα πάει σε βάθος.

Στις αρχές του επόμενου μήνα ο πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή ενώ μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του δικαστηρίου το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει και αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Ανδρουλάκης: Η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές

Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέροντας: «Παρέχουμε υπηρεσίες μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», δήλωσε ο κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa, σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega λίγες μέρες μετά την καταδίκη του απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα; Συνεργαστήκατε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή κάποιον Έλληνα αξιωματούχο;».

Αποκάλυψε δηλαδή ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές. Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα και μόνοι τους διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έπεσε συθέμελα. Το predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις ήταν το όπλο ενός παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα.

Το μισό υπουργικό του συμβούλιο, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι παρακολουθούνταν παράνομα. Μετά την κυνική παραδοχή Ντίλιαν, δεν μπορεί να προσποιείται τον ανήξερο και τον «παραπλανημένο». Αναμένω να οριστεί άμεσα η προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που με επιστολή μου έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η επιμονή μας να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη χώρα φέρνει αποτελέσματα και ρίχνει φως στις σκοτεινές πρακτικές του παρακράτους, που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Φάμελλος: Το αφήγημα των δήθεν «ιδιωτών» κατέρρευσε

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, επιβεβαιώνουν πλέον ξεκάθαρα την εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει:

Το αφήγημα των δήθεν «ιδιωτών» κατέρρευσε. Όταν μια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοια συστήματα συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ευθύνη οδηγεί ευθέως στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οργάνωσε και συγκάλυψε ένα παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Μια βαθιά θεσμική κρίση, που αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την ίδια τη δημοκρατίας μας. Ό,τι κι αν κάνουν πλέον, δεν μπορούν να κρυφτούν. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Και μέσα του βρίσκεται η αλήθεια που προσπάθησαν να θάψουν.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έδειξε τον δρόμο. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου σε όλες του τις πτυχές και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η Δημοκρατία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρέπει να απολογηθούν στον Ελληνικό λαό, και στη Βουλή και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Χαρίτσης: Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αποκαλύπτει ότι έχουμε μια κυβέρνηση χάκερ

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, για το θέμα των υποκλοπών, εξαπέλυσε σε παρέμβασή του από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κάνοντας λόγο για κυβέρνηση «χάκερ» και για «πρωτοφανή θεσμική κατάρρευση».

Όπως υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης «μετά τις δηλώσεις του καταδικασθέντα ιδιοκτήτη της Intellexa Tal Ntilian, ότι οι πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρίας του ήταν κυβερνήσεις και κρατικοί αξιωματούχοι, δεν μπορεί η κυβέρνηση να σιωπά και να συνεχίζει το έργο της σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

«Για αυτό τον κρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πρέπει να διερευνηθεί ποιος τον χρησιμοποίησε και πού υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Μιλάνε επίσημα για μια κυβέρνηση χάκερ… Η σημασία της δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας έγκειται στο ότι διέγνωσε κίνδυνο της δημοκρατίας […] Εκθέτει τη κυβέρνηση και είναι υπόλογη […]μιλάμε για πρωτοφανή θεσμική κατάρρευση στη δίνη ενός παράνομου λογισμικού […] όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει σε παραίτηση τον πρωθπουργό ο οποίος μπορεί σε αυτό το τερατούργημα να προστατεύεται όμως είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.

Βελόπουλος: Η Ελληνική Λύση θα πάει την υπόθεση των υποκλοπών «μέχρι τέλους»

«Έπεσαν οι μάσκες των μασκαράδων των υποκλοπών, μετά από τη δήλωση του Tal Sillian ότι πούλησε το σύστημα παρακολούθησης Predator στο κράτος, δηλαδή στον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον διευθυντή του και αυτό χρησιμοποιήθηκε για παρακολουθήσεις, που δεν είχαν καμία σχέση με την “εθνική ασφάλεια”», ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

«Η Ελληνική Λύση θα πάει την συγκεκριμένη υπόθεση “μέχρι τέλους”, ώστε να οδηγηθούν στην φυλακή οι “υποκλοπείς” του Μαξίμου. Η Ελληνική Λύση “γνωρίζει” και όταν σύντομα αποκαλυφθεί το δυσώδες παρασκήνιο του παρακράτους σε όλο του το εύρος, στο οποίο εμπλέκεται αποκλειστικά η “ομήγυρη” του Μητσοτάκη και ο ίδιος ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, τότε θα σταματήσουν τα “γέλια” και θα αρχίσουν τα κλάματα, αφού οι πύλες του Κορυδαλλού σύντομα θα ανοίξουν».