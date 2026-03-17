Λίγες μόλις ώρες μετά την 96η τελετή των Όσκαρ, ο Timothée Chalamet, δημοσίευσε μια πρώτη εικόνα από το φινάλε της κινηματογραφικής τριλογίας, Dune: Part Three.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός έφυγε με άδεια χέρια από το Dolby Theater, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο.

Έως σήμερα, λίγα πράγματα ήταν γνωστά για το έπος του Ντενί Βιλνέβ, που θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Σίγουρα, η «αποκάλυψη» του Σαλαμέ δεν μας έκανε σοφότερους, ωστόσο μας κρατάει ζεστούς για τους επόμενους μήνες.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Όπως αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής του Marty Supreme στην ανάρτησή του στο Instagram, μέσα στην ημέρα (Τρίτη 17/3) θα κυκλοφορήσει και το πρώτο trailer του Dune: Part Three.

Ο Ντενί Βιλνέβ, έως σήμερα, δεν έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα για το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Dune. Εκτός από τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τη Ζεντάγια, στο φιλμ μπαίνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ οι Όστιν Μπάτλερ, Λέα Σεϊντού, Φλόρενς Πιου και Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφουν με μεγαλύτερους ρόλους.

Οι Τζος Μπρολίν και Τζέισον Μομόα επιστρέφουν στους ρόλους που κρατούν από την αρχή της τριλογίας.