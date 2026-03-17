«Αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων δονήσεων που είχαν γίνει στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα» τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας στο ΕΡΤnews για τον νέο σεισμό 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στα Ιωάννινα. Όπως εξήγησε «είναι μια μακρά διαδικασία σεισμικότητας στην περιοχή, η οποία εκφράζεται με μικρούς σεισμούς. Τα στοιχεία της ιστορικής σεισμικότητας στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας είναι στοιχεία που υποδεικνύουν μία μακρόσυρτη διαδικασία σεισμικότητας με μικρούς σεισμούς… Δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς, αλλά είναι παρατεταμένοι».

Ερωτηθείς για το αν πρόκειται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας και ειδικά για τη λειτουργία των σχολείων, ο κ Λέκκας επισήμανε ότι «πρέπει να δούμε τα δεδομένα και θα γίνει η κατάλληλη εισήγηση, αφού εκτιμηθεί πρώτα από την αρμόδια επιτροπή κινδύνου», είπε χαρακτηριστικά.