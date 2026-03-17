Η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες ρίχνουν φως στα δραματικά γεγονότα της νύχτας που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή «Live News» συνοδεύεται από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι περιγράφουν καρέ-καρέ τη φονική συμπλοκή. «Είδα όλο το περιστατικό», δηλώνει ο ταχυδιανομέας που αποτυπώνεται στο βίντεο του MEGA να φθάνει στο σημείο, όπου είχε καταρρεύσει ο 20χρονος. Ο ίδιος βρισκόταν τυχαία στο σημείο, για να παραδώσει παραγγελία, όταν εκτυλίχθηκε μπροστά του η αιματηρή επίθεση. «Στις 12 Μαρτίου, περίπου στις 22:15, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα στην πυλωτή πολυκατοικίας. Είδα όλο το περιστατικό, γιατί εκείνη την ώρα ήμουν στην απέναντι πολυκατοικία για παράδοση παραγγελίας» λέει.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης προσπάθησε να διαφύγει από τους επιτιθέμενους. «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και μόλις είδαν τον 23χρονο να βγαίνει, κινήθηκαν επιθετικά εναντίον του, εξυβρίζοντάς τον. Ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Αργοναυτών, αλλά οι δράστες τον καταδίωξαν. Λίγα μέτρα παρακάτω τον πρόφτασαν, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν» περιγράφει. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, ο 23χρονος φέρεται να έπληξε με μαχαίρι τον 20χρονο στην καρδιά. Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του δύο ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή «Live News», φαίνεται ο 20χρονος να προσπαθεί να απομακρυνθεί μαζί με δύο φίλους του. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν και καταρρέει δίπλα σε κάδο, ενώ οι φίλοι του συνεχίζουν να τρέχουν στον δρόμο. Ο νεαρός, αιμόφυρτος και αποδυναμωμένος, κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σηκωθεί, πριν σωριαστεί και πάλι στο πεζοδρόμιο. Η αιμορραγία από το τραύμα καθιστούσε κάθε του κίνηση εξαιρετικά δύσκολη.

«Τράπηκαν σε φυγή», αναφέρει ο διανομέας που βρέθηκε ξανά στο σημείο λίγα λεπτά μετά. «Όταν πέρασα από την Αργοναυτών, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς και δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δύο νεαροί άνδρες τράπηκαν σε φυγή».

Οι καταθέσεις και η απολογία του 23χρονου

Ένας φίλος του 23χρονου κατηγορούμενου περιγράφει: «Εκείνο το βράδυ δέχθηκα βιντεοκλήση από τον κατηγορούμενο. Ήταν τραυματισμένος στο πρόσωπο και αιμόφυρτος. Μου είπε ότι τον χτύπησαν κάτω από το σπίτι του. Μαζί με άλλους φίλους πήγαμε στην Καλαμαριά. Ο κατηγορούμενος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μας είπε, ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα, του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τον βιντεοσκόπησαν».

Ο 23χρονος οδηγήθηκε σήμερα (17/3) ξανά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και πήρε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί. Στην κατάθεσή του υποστήριξε: «Είχα βγει βόλτα κι όταν γύρισα πάρκαρα και πήγα να μπω στην πολυκατοικία. Τότε είδα τρεις πολύ κοντά μου και ο ένας κρατούσε σφυρί. Μου είπε “τώρα σε βρήκαμε, θα σε γ@μ…”. Εγώ ρώτησα “γιατί εμένα;” κι άρχισα να τρέχω για να ξεφύγω».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι επιτιθέμενοι ήταν συνολικά πέντε και τον χτύπησαν με σφυρί σε χέρια και πόδια. «Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν», είπε. «Μου έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι, που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντάς το στα τυφλά. Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν».

Μαρτυρίες κατοίκων και συνεχιζόμενη έρευνα

Κάτοικοι της περιοχής έχουν επίσης καταθέσει στις Αρχές. «Στις 21.30 είδα τρεις νεαρούς να περιμένουν στην Παπαναστασίου. Τους ρώτησα τι κάνουν και μου είπαν ότι περιμένουν ταξί. Τους είπα να φύγουν κι έφυγα κι εγώ. Την άλλη μέρα κατάλαβα ποιοι ήταν, από όσα είδα στις ειδήσεις», ανέφερε κάτοικος της γειτονιάς.

Οι ακριβείς συνθήκες του φονικού παραμένουν στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.