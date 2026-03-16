Ο απολογισμός των νεκρών από τις κατολισθήσεις στην Αιθιοπία την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 125, ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Νότιας Αιθιοπίας.

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν μια σειρά από κατολισθήσεις σε διαφορετικά τμήματα της περιοχής Γκάμο.

Από την περασμένη Πέμπτη οι αρχές επιβεβαίωσαν 70 θανάτους.

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Facebook το γραφείο επικοινωνίας της περιφερειακής κυβέρνησης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός Άμπι Άχμεντ επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή το Σάββατο για να εκφράσει τη συμπαράστασή του προς τους κατοίκους και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα τους στηρίξει, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Χ το Σάββατο.