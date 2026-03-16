Την Τετάρτη, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν την 58χρονη οδηγό ταξί, η οποία βγήκε για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της, πέφτοντας θύμα τροχαίου δυστυχήματος, από έναν ασυνείδητο οδηγό που έτρεχε με 130 χλμ./ώρα και παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ανοιχτά. Ο 24χρονος οδηγός που φέρεται να παραβίασε με 130 χλμ/ώρα το κόκκινο φανάρι, σύμφωνα με τους γονείς και τον συνήγορο υπεράσπισής του, πάσχει από διπολική διαταραχή. Όπως αναφέρουν, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή επί δύο χρόνια και βρισκόταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση.

«Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξαιτίας του ατυχήματος. Τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά, αλλά υπήρχε προηγούμενο. Λάμβανε (φαρμακευτική αγωγή) για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δύο μέρες από το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα. Είχε χάσει το κινητό του. Δεν είχε επικοινωνία» λέει ο πατέρας του 24χρονου, που περιγράφει δύσκολες και επώδυνες στιγμές: «Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος και τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, “μην με ακουμπάς, δεν σε αναγνωρίζω” και τέτοια πράγματα».

Το ιατρικό ζήτημα και οι άδειες οδήγησης

Το ερώτημα που τίθεται είναι συγκεκριμένο: μπορεί ασθενής με διπολική διαταραχή να εκδώσει δίπλωμα οδήγησης και να οδηγεί; «Συνιστούμε να μην οδηγεί», ανέφερε ψυχίατρος στην εκπομπή Live News, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί μια ψυχωτική κρίση πίσω από το τιμόνι. Η μητέρα του 24χρονου, σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, περιγράφει πως έβλεπε το παιδί της να σπουδάζει και να εργάζεται, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι θα αφαιρούσε μια ζωή.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση και οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία; Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα» λέει. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 24χρονος είχε εξαφανιστεί λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα και ο αδελφός του ήταν εκείνος που τον εντόπισε σε κρίση, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει. Μάλιστα, μπήκε μαζί του στο αυτοκίνητο, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τα χειρότερα.

Το δράμα της οικογένειας της Ολυμπίας

Η μοναχοκόρη της 58χρονης είχε μόλις επιστρέψει στη Σουηδία, όπου εργάζεται, έπειτα από 17 ημέρες που πέρασε μαζί με τη μητέρα της στην Ελλάδα. «Ήταν σαν να ήταν αυτοκόλλητες, σαν να είναι δίδυμες», λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός τους. Η Ολυμπία σχεδίαζε να μετακομίσει στη Σουηδία για να ζήσει κοντά στην κόρη της, ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει.

Η δικαστική εξέλιξη

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Γιάννη Μαρακάκη, ο 24χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με ενδεχόμενο δόλο και απείθεια και αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ψυχιατρική πτέρυγα του Κορυδαλλού για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο δικηγόρος, που είναι και κάτοικος της περιοχής, όπου σημειώθηκε το τροχαίο, μιλώντας στην εκπομπή Live News ξέσπασε, υπογραμμίζοντας ότι στην περιοχή έχουν σημειωθεί και πριν από αυτό πολλά τροχαί δυστυχήματα, καθώς είναι ευθεία, πολλοί αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα και πολλοί βρίσκονται πίσω από το τιμόνι υπό την επήρρεια αλκοόλ.

Ο κ. Μαρακάκης επεσήμανε ακόμη, ότι ο 24χρονος υπαίτιος του δυστυχήματος, ο οποίος -όπως τόνισε- στάθηκε τυχερός που δεν σκοτώθηκε και ο ίδιος, όχι μόνο αρνήθηκε να απολογηθεί, αλλά αρνήθηκε και να δώσει αίμα για εξέταση για τυχόν κατανάλωση αλκοόλ, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Όσον αφορά στο ότι ο 24χρονος φέρεται να πάσχει από διπολική διαταραχή, αφού σημείωσε ότι μένει να αποδειχθεί αν ισχύει ή αν πρόκειται για υπερασπιστικό ισχυρισμό. Ξέσπασε δε και κατά την οικογένειας του κατηγορουμένου, καθώς όπως είπε, αν όντως πάσχει από διπολική διαταραχή και δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει δώσει ο γιατρός, όπως ισχυρίζονται οι γονείς του, με τους οποίους ζει, την ευθύνη φέρει το περιβάλλον του 24χρονου και όχι ο γιατρός, ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει αν ο ασθενής παίρνει τα φάρμακά του. Κατέληξε δε σημειώνοντας, ότι αν αποδειχθεί ότι ο υπαίτιος του δυστυχήματος πάσχει από διπολική διαταραχή, είναι πολύ πιθανό να πέσει στα «μαλακά» στο δικαστήριο και να εκτίσει μια μικρή ποινή στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού.