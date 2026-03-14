Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα, όπου μία 58χρονη οδηγός ταξί έχασε τη ζωή της πάνω στο τιμόνι, την ώρα που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματό της, όταν 24χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην λωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί της Ολυμπίας.

«Ήτανε ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στο επάγγελμά μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ», αναφέρει φίλη της. Η 58χρονη οδηγός δεν κατέληξε αμέσως. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όμως λίγο αργότερα υπέκυψε στ τραύματά της.

«Βγήκαμε αληθινοί, ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου από τον έτερο οδηγό και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτήν την στιγμή στερείται τη μητέρα του», συμπληρώνει η φίλη της. Τραγική ειρωνεία, η Ολυμπία σχεδίαζε να εγκαταλείψει το ταξί και να πάει να ζήσει με την κόρη της στη Σουηδία, κάτι που της στέρησε η παραβατική οδηγική συμπεριφορά του 24χρονου.

Συντετριμμένη η οικογένεια του 24χρονου

Την ώρα που η κόρη της Ολυμπίας θρηνεί την αδικοχαμένη μητέρα της, ο 24χρονος δράστης κατηγορείται για κακούργημα. Οι γονείς του νεαρού οδηγού μίλησαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και αποκάλυψαν ότι ο γιος τους πάσχει από βαριά ψυχική διαταραχή.

«Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξαιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά αλλά υπήρχε προηγούμενο. Λάμβανε (φαρμακευτική αγωγή) για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δύο μέρες από το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα, είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία», αναφέρει ο πατέρας του.

Δύο γονείς σε απόγνωση, κατηγορούν τώρα τους εαυτούς τους, που δεν πρόλαβαν το κακό που έβλεπαν να έρχεται. «Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση, οι τύψεις ότι, αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία. Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις, ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε δύο μέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια, που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: “πάω με αποστολή τώρα”. Δεν το διανοείσαι», λέει η μητέρα του.

Ο 24χρονος οδηγός συνεχίζει να κρατείται και δεν έχει απολογηθεί, καθώς αρνείται κατηγορηματικά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο. «(…) Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία. Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί τον διορισμό του συνηγόρου για να βγει μία απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος, αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, “μην με ακουμπάς δεν σε αναγνωρίζω” και τέτοια πράγματα», συμπληρώνει ο πατέρας του.