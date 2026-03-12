Μια 55χρονη οδηγός ταξί έχασε τη ζωή της ύστερα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βούλα, στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε βαριά τραυματισμένη από το όχημά της και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο 23χρονος οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τροχαίο συνέβη όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση, τόσο η αυτοκινητίστρια όσο και ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια των οχημάτων τους.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν, μετά από επιχείρηση απεγκλωβισμού, να ανασύρουν τους δύο τραυματίες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 55χρονη στο Ασκληπιείο Βούλας σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα. Ο 23χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

