Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στη Στύψη Λέσβου προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή σε σπίτι του χωριού.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τύλιξαν όλο το σπίτι, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να σωθεί τίποτα από το εσωτερικό του.

Κάηκε ολοσχερώς

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ωστόσο όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο χωριό η φωτιά είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις και το κτίριο είχε ουσιαστικά παραδοθεί στις φλόγες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατοικία σε περιοχή της Δ.Ε. Πέτρας Λέσβου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 15, 2026

Η εικόνα των πυκνών καπνών που υψώνονταν πάνω από τον οικισμό αναστάτωσε τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς.