Οριοθετήθηκε μετά από 5 και πλέον ώρες η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βυτινέικα, στα όρια Ελαιώνα, Αμπελώνα, Χειμαδιό Ηλείας και οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σβήνοντας κάθε μικροεστία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ελαιώνα προς το Χειμαδιό. Στην περιοχή επιχειρούσανν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Πύργο και τις όμορες υπηρεσίες, με την φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα, κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος. Λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα δύσκολο με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν πλέον στο σημείο να το κάνουν δυσκολότερο.

Στο σημείο ήδη επιχειρούν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσε ένα αεροσκάφος. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Λίγο μετά τις 17:00 νέα εστία ξέσπασε, με την φωτιά να έχει κάψει μέχρι στιγμής 50 στρέμματα δασικής έκτασης.