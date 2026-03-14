Φωτιά στην Ηλεία ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (14 Μαρτίου 2026), προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα στον Ελαιώνα, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Πύργο και τις όμορες περιοχές. Η φωτιά κατακαίει αναγεννημένο δάσος, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κάνουν το έργο της πυροσβεστικής ακόμη πιο δύσκολο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις. Προς το σημείο κινούνται δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και του Δήμου Πύργου, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις περιορισμού της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, εκτός από τα εναέρια μέσα έχουν ζητηθεί και κινούνται ενισχύεσεις με υδροφόρες ιδιωτών

Στο σημείο ήδη επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.