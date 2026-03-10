Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) σε δασική περιοχή στο Σούλι Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Μαίνεται η φωτιά στις Αιγές Αχαΐας

Την ίδια ώρα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν από το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη 1 μ.μ., σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Στόχος των δυνάμεων είναι ο άμεσος περιορισμός και η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς.