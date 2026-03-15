Σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με τις φλόγες που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) έξω από το χωριό Άγιος Βασίλειος του Δήμου Βιάννου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Βιάννου, Παύλου Μπαριτάκη, «δύσκολη η πρώτη μάχη με τις φλόγες στον Δήμο μας», καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 1.40 μ.μ. Αρχικά κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα τμήμα της ΕΜΟΔΕ.

Καθώς η φωτιά επεκτεινόταν, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο σημείο. Το απόγευμα επιχειρούσαν επτά οχήματα με 14 υπαλλήλους και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, συνολικά 12 άτομα.

Πρόκειται για την πρώτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην ενδοχώρα της Κρήτης για το 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δύσκολης αντιπυρικής περιόδου για το νησί.