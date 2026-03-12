Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη επί της οδού Αγίου Μηνά. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά τις τρεις το πρωί, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και επτά υπαλλήλους. Η ταχεία και συντονισμένη επέμβασή τους είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προτού υπάρξει κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικά κτίρια του κέντρου της πόλης.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.