Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια ένα άτομο που διέμενε στον επάνω όροφο του κτιρίου. Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένα άτομο παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί σε γειτονικά καταστήματα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς, προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.