Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στο κενό από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής βραβείων στο Δημοτικό Θέατρο. Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κενό βρισκόταν δίπλα από τη σκηνή και, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, είχε καλυφθεί πρόχειρα με ένα πανί, χωρίς να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα ή σχετική προειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια του χορού της, το ανυποψίαστο παιδί φέρεται να πάτησε στο σημείο και να έπεσε στο κενό.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.