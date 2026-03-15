Μετά το μεσημέρι θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA Σαββατοκύριακο.

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα θα δουν το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου για πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (είτε ως εφάπαξ εξόφληση, είτε ως πρώτη από τις έως 12 μηνιαίες δόσεις που δικαιούνται) μπαίνοντας με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η πιο σημαντική αλλαγή για εφέτος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Ενώ θα είναι μάλιστα η τελευταία φορά που οι ιδιοκτήτες τους επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος στα συγκεκριμένα ακίνητα καταργείται.

Το μέτρο αυτό αφορά πάνω από 1 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτητών, για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, εγκαινιάζοντας μια διαδικασία, που από εφέτος συνδέεται με περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία, νέες ενδείξεις στο έντυπο δήλωσης Ε1, δραστικές μεώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και ειδικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής για ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και Παρασκευή 31 Ιουλίου.