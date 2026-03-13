ΕΝΦΙΑ 2026: Από ώρα σε ώρα αναμένεται η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, με συνολικό λογαριασμό ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών, το ποσό παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το 2025, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές ή στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου. Αυξημένο φόρο θα πληρώσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα —ιδίως άνω των 400.000 ευρώ— ή προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων το 2025.

Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ

Μειώσεις προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 80%, καθώς και ιδιοκτήτες με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς ή ασφαλισμένα ακίνητα έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 10% έως και 100%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Αντίθετα, αυξημένα εκκαθαριστικά θα λάβουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.

Το τελικό ποσό του φόρου εξαρτάται από τα στοιχεία που δηλώνονται στο έντυπο Ε9, την αντικειμενική αξία, την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και την οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Μεταξύ των βασικών εκπτώσεων περιλαμβάνονται:

Έκπτωση 10% για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Έκπτωση 20% για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που ασφαλίστηκαν για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2025, με αναλογική μείωση εάν η ασφάλιση είχε μικρότερη διάρκεια.

Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής (με εξαίρεση τα νησιά). Σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο φτάνει τους 1.700 κατοίκους. Η έκπτωση ισχύει μόνο για κατοικίες αξίας έως 400.000 ευρώ. Εφόσον το ακίνητο είναι και ασφαλισμένο, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

Μείωση 50% δικαιούνται επίσης νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, υπό συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος, επιφάνειας και αξίας περιουσίας. Πλήρη απαλλαγή προβλέπεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.

Απαλλαγή ισχύει και για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο φόρο θα καταβάλουν όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν νέα ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ή προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων, αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.

Επιπλέον επιβαρύνσεις προβλέπονται για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, όπου εφαρμόζεται πρόσθετος φόρος ως προσαύξηση στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει το όριο αυτό.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 12 δόσεις, με την πρώτη καταβολή στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εντοπίσουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές» → «Δημοφιλείς εφαρμογές» → «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, επιλέγουν το έτος 2026 και ανοίγουν το αντίστοιχο εκκαθαριστικό για να δουν το ποσό που τους αναλογεί. Για εκτύπωση, επιλέγουν στο κάτω μέρος του μενού την επιλογή «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».