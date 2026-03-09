Το κουμπί για να ξεκινήσει η αποστολή του νέου λογαριασμού ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων είναι έτοιμη να πατήσει η ΑΑΔΕ.

Η ώρα του ΕΝΦΙΑ έφτασε και οι φορολογούμενοι που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή myAADEapp στο κινητό τους τηλέφωνο θα λάβουν αμέσως ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ μόλις εκδοθεί το νέο «ραβασάκι». Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα βρουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ στη ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών του Τaxis ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE.

2. Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».

3. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

4. Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

5. Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxis.

6. Επιλέγετε το έτος 2026 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026.

Τυχεροί και άτυχοι

Μόλις αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ:

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2025 θα διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ που κατέβαλαν πέρυσι.

Χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο για την ακίνητη περιουσία τους σε σχέση με το 2025. Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι «φουσκωμένος» για όσους το περασμένο έτος απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία), τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους, ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Οι φορολογούμενοι που πούλησαν ακίνητα ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά τους το 2025 θα δουν το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ να είναι ελαφρύτερο.

Με έκπτωση έως 20% θα έχει υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κατοικιών φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ οι οποίες το 2025 ήταν ασφαλισμένες και για σεισμό, και για πυρκαγιά και για πλημμύρα. Η έκπτωση περιορίζεται στο 10% για κατοικίες φορολογητέας αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

Περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση 50% στο φόρο αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός συγκεκριμένων ορίων.Πλήρη απαλλαγή από το φόρο δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Απαλλάσσονται από το φόρο φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και τα διατηρητέα ακίνητα.

Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ

Στους «άτυχους» του φετινού ΕΝΦΙΑ είναι οι τράπεζες και οι servicers που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα. Ο φόρος που θα πληρώσουν θα είναι «φουσκωμένος» κατά 100% ενώ από το διπλάσιο ΕΝΦΙΑ γλιτώνουν οι κατοικίες που έχουν ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.

Δόσεις

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο δεν δικαιούνται καμία έκπτωση ενώ όσοι θέλουν περισσότερες από 12 άτοκες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση που προβλέπει έως 24 έντοκες δόσεις.