Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, αναμένεται να αποσταλούν στις αρχές Μαρτίου 2026 σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, με τον φόρο να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 να πλησιάζει, οι ιδιοκτήτες προετοιμάζονται για τον νέο λογαριασμό. Η ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις στο τελικό ποσό του φόρου.

Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση και διαπιστωθούν σφάλματα, η διόρθωση είναι εφικτή μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, μέσω υποβολής νέας τροποποιητικής δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν, κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, εμφανίζεται μήνυμα ότι ο φόρος υπολογίστηκε βάσει ανεπαρκών στοιχείων· τότε η τροποποιητική δήλωση είναι μονόδρομος.

Μειώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ 2026

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται ελαφρύτερος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία, καθώς και οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός της Περιφέρειας Αττικής – με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, περίπου 400.000 φορολογούμενοι θα δουν εκπτώσεις 10% έως 20% λόγω ασφάλισης των ακινήτων τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Επιπλέον, σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από μειώσεις έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η προετοιμασία της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στις απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026. Όπως ανακοινώθηκε, η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και έως την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Η διακοπή αυτή θα διαρκέσει μέχρι να ανοίξει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για το ίδιο έτος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ακριβής εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026.