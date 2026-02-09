Η έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ έχει αρχίσει να λειτουργεί ως κίνητρο για την ασφάλιση κατοικιών, οδηγώντας ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες στην κάλυψη των ακινήτων τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δείχνουν ότι, μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ, και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι κατοικίες που ασφαλίστηκαν για καιρικά φαινόμενα και σεισμό αυξήθηκαν κατά 54,5%. Συγκεκριμένα, από 508.908 έφτασαν τις 786.206, καταγράφοντας αύξηση κατά 277.298 κατοικίες.

Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας ανέρχεται πλέον σε 1.304.067, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών από το 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρακτικά, 2 στις 10 κατοικίες στην Ελλάδα διαθέτουν σήμερα ασφαλιστική κάλυψη είτε για καιρικά φαινόμενα και σεισμό είτε για πυρκαγιά ή και σεισμό, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο φορολογικό κίνητρο. Πολλοί ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πλέον την ασφάλιση όχι μόνο ως μέσο προστασίας της περιουσίας τους, αλλά και ως εργαλείο περιορισμού της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Ωστόσο, για να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20%, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει οι κατοικίες τους να είναι ασφαλισμένες και για σεισμό, και για πυρκαγιά και για πλημμύρα, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του έτους. Η έκπτωση ανέρχεται σε 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, όταν η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ για ακίνητα υψηλότερης αξίας η μείωση περιορίζεται στο 10%.

Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, με βασική προϋπόθεση ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αίτηση

Οι φορολογούμενοι με ασφαλισμένες κατοικίες έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 για να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, όπου υποβάλλεται αίτηση για την ασφαλισμένη κατοικία.

Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Αν η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, προϋπόθεση απαραίτητη για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι έχουν ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές, μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης», προχωρούν στις εξής ενέργειες: συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών, δηλώνουν τον ή τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός και, όπου απαιτείται, δηλώνουν τον ή τους ΑΦΜ τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας.

Συνιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι που περιλαμβάνονται στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους. Αφού ενημερωθούν, μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να τα συσχετίσουν με τα δικαιώματά τους επί των ασφαλισμένων κατοικιών.

Τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές Μαρτίου. Ο φόρος θα μπορεί να καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Μαρτίου 2026.