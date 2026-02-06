Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν ασφαλίσει το ακίνητό τους αλλά κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Απομένουν μόλις 10 ημέρες, καθώς στις 16 Φεβρουαρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ, προκειμένου να «κλειδώσει» η μείωση έως 20% στον φόρο ακινήτων. Όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα δουν εκκαθαριστικό χωρίς καμία έκπτωση.

Προϋποθέσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ

Η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, με κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Η ασφάλιση οφείλει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος και να καλύπτει το 100% της αξίας ανακατασκευής, η οποία υπολογίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ισχύει κατά το έτος 2025.

Ποσοστό έκπτωσης

Η μείωση του φόρου φτάνει έως και 20% όταν η φορολογητέα αξία της κατοικίας έτους 2026 δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και η ασφάλιση είναι ετήσια. Για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά.

Διαδικασία χορήγησης

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα μέσω κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, μετά την αίτηση του φορολογουμένου και τη διασταύρωση των στοιχείων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αν δεν υπολογιστεί αυτόματα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω της διαδρομής myAADE —> Τα Αιτήματά μου —> Νέο αίτημα —> Φορολογία —> Κεφάλαιο —> Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον φόρο, επισυνάπτοντας το έντυπο Δ500, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις και υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας στοιχείων.

Η αίτηση

Η δήλωση της ασφαλισμένης κατοικίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές —> Δημοφιλείς Εφαρμογές —> myPROPERTY —> Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στις περιπτώσεις όπου ο λήπτης της ασφάλισης είναι , στην εφαρμογή εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους δικούς του κωδικούς.

Αν η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί σωστά στο Ε9, καθώς η αναγραφή του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης στον ΕΝΦΙΑ.

Τα βήματα

Ο ασφαλισμένος (λήπτης της ασφάλισης) πρέπει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία γίνεται ως εξής:

Εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη myAADE και ακολουθεί τη διαδρομή:

Εφαρμογές —> Δημοφιλείς Εφαρμογές —> myPROPERTY —> Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται οι κατοικίες του ανά ΑΤΑΚ, όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Στη γραμμή που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΤΑΚ, στη στήλη «Ασφαλιστήρια συμβόλαια», επιλέγει το σχετικό εικονίδιο.

Στην οθόνη που ανοίγει, επιλέγει από τα διαθέσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια εκείνο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δικαίωμα (ΑΤΑΚ) και το προσθέτει στην αίτηση.

Προσοχή: Θα πρέπει να επιλεγούν και να προστεθούν όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τη συγκεκριμένη κατοικία.

Συνιδιοκτησία

Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει τα ΑΦΜ των συνιδιοκτητών ή τρίτων προσώπων. Οι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται μέσω email από την ΑΑΔΕ και οφείλουν να αποδεχθούν και να συνδέσουν το ασφαλιστήριο με τον δικό τους ΑΤΑΚ.

Σε περιπτώσεις ομαδικών συμβολαίων, γίνεται δεκτή βεβαίωση ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρεία.

Περισσότεροι ΑΤΑΚ

Αν υπάρχουν πολλαπλοί ΑΤΑΚ για μία κατοικία, πρέπει να δηλωθούν όλοι. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο, απαιτείται επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία.

Λάθη στα στοιχεία, όπως ημερομηνίες ή καλύψεις, πρέπει να διορθώνονται από την εταιρεία. Η αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία, ενώ οι περσινοί δικαιούχοι θα βρουν την αίτησή τους προσυμπληρωμένη.