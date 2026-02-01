Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι η φορολόγηση της ιδιοκτησίας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 50%, ενώ από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, κυρίως σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ενθάρρυνση των πολιτών να παραμείνουν, να επενδύσουν και να ζήσουν στην Ελληνική Περιφέρεια, προωθώντας τη δημογραφική και αναπτυξιακή σταθερότητα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι η φορολόγηση της ιδιοκτησίας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η σταδιακή και οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε μόνο την αρχή.

Όπως ανέφερε, η επόμενη φάση της στεγαστικής πολιτικής είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50%, ενώ από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοστεί ευρύτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, με στόχο τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

«Δίνουμε τον λόγο σε ανθρώπους να μείνουν, να επενδύσουν, να ζήσουν στην Ελληνική Περιφέρεια. Σταματάμε να τιμωρούμε την κατοχή ενός σπιτιού, αρχίζοντας να τη βλέπουμε ως παράγοντα σταθερότητας και προοπτικής», δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας τη δημογραφική και αναπτυξιακή διάσταση της πρωτοβουλίας.

Ρυθμίσεις για τα εισοδήματα από ενοίκια

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια, επισημαίνοντας ότι η νέα κλιμακωτή δομή —με συντελεστή 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 25% για τα μεσαία εισοδήματα— προστατεύει τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες με ένα ή δύο ακίνητα δεν αντιμετωπίζονται φορολογικά σαν μεγάλες επιχειρήσεις. «Θέλουμε τα ενοίκια να δηλώνονται, να υπάρχει διαφάνεια αλλά και δικαιοσύνη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η προοδευτικότητα του συστήματος διατηρείται για πολύ υψηλά εισοδήματα, ενώ ο κορμός της κοινωνίας προστατεύεται.