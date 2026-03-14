Το Ισραήλ και Λίβανος προετοιμάζονται για απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος. Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διπλωματική αυτή πρωτοβουλία.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν είτε στο Παρίσι είτε στην Κύπρο. Την ισραηλινή αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο έμπιστος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου Ρον Ντέρμερ, όπως αναφέρει η Haaretz.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον πιθανό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή, μετά από εβδομάδες έντασης και στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Χεζμπολάχ είχε ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν κατά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές.

Από τότε, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης, με περισσότερους από 770 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους κατά μήκος των συνόρων, εντείνοντας τον κύκλο της βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.