Η ανακοίνωση από το Πεντάγωνο ότι αποστέλλει στη Μέση Ανατολή, το ειδικό σε αμφίβιες επιχειρήσεις πλοίο USS Tripoli, καθώς και περίπου 5.000 στρατιώτες (και πεζοναύτες), καταδεικνύει ότι η βεντάλια των επιλογών της Ουάσιγκτον για την εξέλιξη του πολέμου κατά του Ιράν, άνοιξε ακόμη περισσότερο και επιλέχτηκαν δραματικότερες λύσεις.

Είχε προηγηθεί μάλιστα η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξαπολύσει «άνευ προηγουμένου πυρά» εναντίον της ηγεσίας του Ιράν.

Αυτό συνέβη αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν τα αόρατα βομβαρδιστικά B-2 πραγματοποιήσαν σφοδρές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ιρανών στο νησί Χαργκ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Η ευρείας κλίμακας επίθεση στο νησί Χαργκ – που δεν στόχευσε τις πετρελαΐκές εγκαταστάσεις – δεν είναι ασύνδετη με την απόφαση που είχε γίνει νωρίτερα γνωστή για αποστολή πεζοναυτών στην περιοχή.

Η αποστολή του αμφίβιου επιθετικού πλοίου δρομολογήθηκε καθώς ο αμερικανικός στρατός είχε βρεθεί σε αδιέξοδο παραδεχόμενος ότι δεν μπορεί να περιορίσει επί του παρόντος την ιρανική επιρροή στα Στενά του Ορμούζ και την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων.

Ο απόπλους του συγκεκριμένου πλοίου, διάρκειας δύο εβδομάδων από την Ανατολική Ασία όπου ναυλοχούσε μέχρι τη Μέση Ανατολή, συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίος είχε δηλώσει πως η επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου (Στενά του Ορμούζ) θα μπορούσε να επιτευχθεί «μέχρι το τέλος του μήνα».

Και αυτό συνέβη.

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας

Η μετακίνηση του Tripoli, που μοιάζει με αεροπλανοφόρο αλλά είναι μικρότερο και επιχειρεί κοντά στις ακτές, αποκαλύφθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal.

Το είδος της αποστολής που θα κληθεί να αναλάβει μόλις φθάσει στον προορισμό του, παρέμενε ασαφές, ωστόσο όπως έγινε στη συνέχεια γνωστό, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έδωσε το πράσινο φως για να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μία σημαντική μονάδα αμφίβιων επειχειρήσεων.

Η επιδρομή των βαρδιστικών αργότερα, προσέφερε ξεκάθαρο δείγμα γραφής για το τι μπορεί να έπεται.

Μία τέτοια μονάδα αμφίβιων επιχειρήσεων, που περιέγραψε αδρομερώς ο αμερικανός υπουργός, συνήθως περιλαμβάνει αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 στρατιώτες και ναύτες.

Η δημοσιογράφος του Fox News που καλύπτει θέματα Εθνικής Ασφάλειας, Τζένιφερ Γκρίφιν, επιβεβαίωσε την αποστολή, αναφέροντας ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες συμμετέχουν σε αυτήν.

Το Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, να πλέει νότια της Ταϊβάν, χωρίς να είναι σαφές αν θα συνοδευτεί στην πορεία από τα πλοία USS San Diego και USS New Orleans, τα οποία συνθέτουν την πολεμική νηοπομπή.

Στρατηγικές επιλογές

Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των ΗΠΑ, και στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, στρατηγός Νταν Κέιν, είχε παραδεχτεί ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν προς το παρόν να συνοδεύσουν εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Πρόκειται για ένα σύνθετο περιβάλλον», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται προσεκτική προετοιμασία πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση.

Οι τελευταίες αναδιατάξεις δυνάμεων και αεροπορικές επιδρομές δείχνουν ότι το Πεντάγωνο κατέληξε σε ευρύτερες επιχειρησιακές επιλογές, όπως την προστασία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ή ακόμη και μια περιορισμένη αμφίβια επιχείρηση.

Εφόσον επιχειρηθεί αποβατική επιχείρηση, ο πιο πιθανός στόχος κατά ορισμένους αναλυτές, θεωρείται το μικρό νησί Χαργκ του Ιράν, στον βόρειο Περσικό Κόλπο.

Το νησί, που απέχει 22 μίλια από την ηπειρωτική χώρα, αποτελεί ζωτικό πετρελαϊκό κόμβο, όπου δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να φορτώνουν ιρανικό πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες.

Ορμητήριο το νησί

Αν εξεταστούν συνολικά, τα πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού —και η επιλογή να αποφευχθεί προς το παρόν η στόχευση των πετρελαϊκών υποδομών— υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν πως το Ιράν χρησιμοποιούσε το νησί για την εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Με τα πλήγματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού, η Ουάσινγκτον φαίνεται να στέλνει το μήνυμα ότι μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να στοχοποιεί πλοία στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Πετράδι στο στέμμα

Παράλληλα, η απειλή κατά των πετρελαϊκών υποδομών του νησιού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από το νησί φορτώνεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν πριν κατευθυνθεί προς τις χώρες που το αγοράζουν. Πρόκειται, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Τραμπ στην ανάρτησή του, από πολλές απόψεις για ένα «πετράδι του στέμματος» για την ιρανική οικονομία