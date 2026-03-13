Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους ηγέτες των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται τρεις αξιωματούχους χωρών της G7 ενημερωμένους για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ είπε στους συμμάχους του ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους», εκφράζοντας ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επιχείρησης Epic Fury.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ πρόσθεσε πως «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των δηλώσεων του προέδρου.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και υποστήριξε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.

Ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και περίπου δεκαπέντε ημέρες, χωρίς ενδείξεις επικείμενης «παράδοσης» του ιρανικού καθεστώτος. Αντίθετα, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται και διευρύνονται, χωρίς να διαφαίνεται σύντομα τέλος.