Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Θεοφάνη Σκαφίδα για την αποστολή και το έργο του ΕΚΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στη 337η Μοίρα, μία από τις ιστορικότερες της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου ενημερώθηκε για τον ρόλο της στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με ιπτάμενους για τις αποστολές που αναλαμβάνουν, αλλά και για ζητήματα της καθημερινότητάς τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα στέγασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που προβλέπει την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 17.000 κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του πρωθυπουργού ήταν το Διοικητήριο της 337 Μοίρας. Εκεί επισκέφθηκε το μουσείο της Μοίρας και ενημερώθηκε για την ιστορική της πορεία, από τα πρώτα αεροσκάφη Spitfire έως τα σύγχρονα αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Μήνυμα εμπιστοσύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Επισκέφθηκα σήμερα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, ακόμα μια φορά, την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου, και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ, από τη Λάρισα, ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας. Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο. Κύριε αρχηγέ, κ. υφυπουργέ, θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποδείξατε, για άλλη μία φορά, ότι κάθε φορά που η πατρίδα σάς χρειάζεται, στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.