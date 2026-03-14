Σε μία αποκάλυψη προχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι». Με αφορμή τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη να περνάει κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο, και τη διάψευση στην οποία προχώρησε η παρουσιάστρια, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε σε μία προσωπική της εμπειρία.

«Το ρεπορτάζ περιέχει και το τηλέφωνο στον άμεσο ενδιαφερόμενο, γιατί αλλιώς δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ έτσι έμαθα αυτή τη δουλειά», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Χαμογέλα και Πάλι.

«Όταν βρέθηκα εγώ σε αυτή τη θέση, που δημοσιοποιήθηκε υποτίθεται μία σχέση μου με τον Γιάννη Στάνκογλου, τον άνθρωπο με τον οποίο ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα και μιλήσαμε στο τηλέφωνο και λέγαμε «τι κάνουμε τώρα;», δηλαδή «από πού μας ήρθε αυτό;».

Εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς. Και λες τι; Δηλαδή δεν γίνεται να λες «θα βγάλω την είδηση που κάποιος μου την ψιθύρισε», χωρίς να πάρω αυτόν που ενδιαφέρεται. Γιατί να μην τον πάρεις τηλέφωνο;», συμπλήρωσε.