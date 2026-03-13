Το πρώτο sprint qualifying της Formula1 του 2026 ολοκληρώθηκε με το Τζορτζ Ράσελ να παίρνει την πρώτη του πολ ποζίσιον σε αυτό το format. Ο χρόνος του ήταν κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έδωσε στη Mercedes ακόμα ένα 1-2. Την τριάδα ο συμπλήρωσε ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής Λάντο Νόρις.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν η πρώτη Ferrari, με τη διαφορά από το Λεκλέρκ να είναι στα 4 δέκατα και ο Βρετανός θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση, ενώ ο Μονεγάσκος από την έκτη. Ανάμεσα τους θα είναι ο έτερος οδηγός της Mclaren, Όσκαρ Πιάστρι. Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Red Bull, με το Μαξ Φέρσταπεν να μένει στην όγδοοη θέση και τον Ιζάκ Χατζάρ στη δέκατη.

Εντυπωσιακός ήταν ο Πιέρ Γκασλί όπου τοποθέτησε την Alpine του στην έβδομη θέση, 4 δέκατα μπροστά από τον Ολλανδό. Ενώ η Haas συνέχισε τις καλές εμφανίσεις με τον Όλιβερ Μπέρμαν να πλασαρίζεται στην ένατη θέση.

The Sprint Grid is IN! 😎 It’s a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Μάλιστα, οι αγωνοδίκες εξέτασαν τα συμβάντα και τελικά αποφάσισαν να μην τιμωρήσουν τους Αντονέλι και Γκασλί. Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο τα ξημερώματα με τον Αγώνα Σπριντ στις 05:00 ώρα Ελλάδος