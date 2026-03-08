Ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε το Αυστραλιανό Γκραν Πρι χάρη στην επιβλητική οδήγηση από την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης και με τον συναθλητή του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι, στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας ένα δυνατό 1-2 για την ομάδα.

Ο Ράσελ πήρε την καρό σημαία 2,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate του Αντονέλι. Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος σε κάποιο στάδιο είχε εμπλακεί σε μια φρενήρη τριμερή μάχη με τους Ράσελ και Λεκλέρ για την πρωτοπορία, τερμάτισε μόλις έξι δέκατα πίσω από τον Λεκλέρ καθώς η αναμονή του για ένα βάθρο της Ferrari συνεχίζεται.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη θέση, 51 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ.

Ο Μαξ Φερστάπεν ανέκαμψε από την 20ή θέση για να κατακτήσει την έκτη θέση, με τον Όλι Μπέρμαν και τον Βρετανό πρωτοεμφανιζόμενο Άρβιντ Λίντμπλαντ να τερματίζουν εντυπωσιακά στην έβδομη και όγδοη θέση.