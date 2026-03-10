Η Audi πραγματοποίησε ένα ιστορικό ντεμπούτο στη Formula 1 στο Grand Prix Αυστραλίας στη Μελβούρνη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στον πρώτο αγώνα της σεζόν, ο Gabriel Bortoleto τερμάτισε στην 9η θέση στο Albert Park, χαρίζοντας στην Audi Revolut F1 Team τους πρώτους της βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα για τη νέα εργοστασιακή ομάδα της μάρκας με τους τέσσερις κύκλους. Σε έναν απαιτητικό αγώνα με έντονο ανταγωνισμό, ο Bortoleto διατήρησε σταθερό ρυθμό και κατάφερε να παραμείνει στη μάχη της πρώτης δεκάδας μέχρι την καρό σημαία, εξασφαλίζοντας δύο βαθμούς για την ομάδα.

Ο Nico Hülkenberg δεν κατάφερε να εκκινήσει τον αγώνα, καθώς παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του πριν από τη διαδικασία της σχηματισμένης εκκίνησης.