Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχτηκε ότι «δεν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», μετά από ένα περίεργο πρόβλημα που αντιμετώπισε και κατέληξε στις μπαριέρες κατά τη διάρκεια του Q1 για το Αυστραλιανό Grand Prix.
Ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών , ο οδηγός της Red Bull βρισκόταν σταθερά στους έξι κορυφαίους οδηγούς.
Ο Φερστάπεν ξεκίνησε να κάνει τον πρώτο του γρήγορο γύρο στο Q1, αφού ο George Russell της Mercedes έθεσε το σημείο αναφοράς, αλλά η προσπάθειά του ματαιώθηκε καθώς ο πίσω άξονας μπλοκάρισε, με αποτέλεσμα να κάνει μια περιστροφή πριν τραντάξει πάνω στο χαλίκι για να βρει τη μπαριέρα.
