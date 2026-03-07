Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχτηκε ότι «δεν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», μετά από ένα περίεργο πρόβλημα που αντιμετώπισε και κατέληξε στις μπαριέρες κατά τη διάρκεια του Q1 για το Αυστραλιανό Grand Prix.

Ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών , ο οδηγός της Red Bull βρισκόταν σταθερά στους έξι κορυφαίους οδηγούς.