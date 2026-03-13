Χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens, είχε στηθεί από νωρίς ένα πάρτι παρά την κρισιμότητα του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις σε έναν πρόωρο «τελικό» για τους Πράσινους, όπως θα είναι και αυτοί που θα ακολουθήσουν.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στους αγώνες μετά από ενάμιση χρόνο, ήταν λογικό να δημιουργήσει ένα αίσθημα ευφορίας σε όλο το γήπεδο, στα court seats του οποίου περίοπτη θέση είχε η οικογένεια του Γάλλου σέντερ με πανό για να τον αποθεώσουν και να τον στηρίξουν σε αυτό το νέο βήμα, που σηματοδοτεί (πρώτο ο θεός) το τέλος ενός Γολγοθά που μόνο ο ίδιος και οι δικοί του άνθρωποι γνωρίζουν πως τον πέρασε.

Οι Λιθουανοί είχαν το δικό τους σκοπό, να χαλάσουν το πάρτι, και να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των Πρασίνων της Αθήνας, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον Τούρκο ξενοδόχο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος (με τη βοήθεια του Κέντρικ Νάν) όχι απλά δεν επέτρεψε να χαλάσει το πάρτι, αλλά με αυτά που έκανε ουσιαστικά ήταν αυτός που έσβησε τα κεράκια στη τούρτα του Γάλλου στο φινάλε.

Με 24 πόντους (με 8/10 βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος ο Οσμάν έκανε το μάτς της…ζωής του και μάλιστα, σημείωσε την κορυφαία επίδοση του με τους 36 βαθμούς στο PIR του καθώς ήταν το υψηλότερο ever στην καριέρα του.

Ακόμα όμως και όταν τραυματίστηκε προς το φινάλε, και η Ζαλγκίρις έπαιξε το τελευταίο της χαρτί, εκεί ανάλαβε δράση ο Χουάντσο Ερνάνγκομεθ και με ένα καθοριστικό τρίποντο και βολές έβαλε τέλος στα όνειρα της λιθουανικής ομάδας.

Ο Ματίας Λεσόρ την ίδια ώρα, ζούσε τη δική του στιγμή, ήταν σαν να ξεκινούσε τώρα το μπάσκετ, την καριέρα του, σαν ένας νέος ελπιδοφόρος παίκτης. Ναι ο Γάλλος σέντερ νιώθει σαν να γεννήθηκε (αγωνιστικά) ξανά και εάν βρεθεί – οι συνθήκες είναι ιδανικές – σε ένα 65-70% της απόδοσης που είχε πριν τον τραυματισμό του, αλλάζει τον Παναθηναϊκό επίπεδο, στο δρόμο προς το φάιναλ φορ και την διεκδίκηση του 8ο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Λεσόρ ήταν βασικός πυλώνας στη κατάκτηση του 7ου και θέλει να κάνει το ίδιο τώρα σαν να μην πέρασε μια μέρα, από το Βερολίνο στο δρόμο προς την Αθήνα και στο glass floor του Telecom Center.

«Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην ομάδα μας ξανά. Φυσικά, με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο» είπε ο κόουτς Αταμάν στα αποδυτήρια στους παίκτες μετά τον αγώνα.

Την ίδια ώρα η σύζυγός του Λεσόρ, Τρέισι, σε ανάρτησή της δεν ξέχασε την ομάδα και τη στήριξή τους:

«Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Η υποστήριξή σας, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξετε να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι’ αυτόν αυτό το διάστημα. Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πλέον τα καλύτερα έρχονται και για τις δύο πλευρές, του παίκτη και της ομάδας που μετά από πολλούς μήνες είναι υπερπλήρης και ενισχυμένη