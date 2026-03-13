Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR πανηγύρισε σημαντική νίκη στο κατάμεστο «T-Center» με 92-88 επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στην 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ έδωσε ενέργεια στην ομάδα, καθώς αγωνίστηκε 21:32, πετυχαίνοντας 9 πόντους με 4/8 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη.

Οι Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν ξεχώρισαν επιθετικά, σημειώνοντας 24 και 22 πόντους αντίστοιχα, με τον Όσμαν να αποχωρεί 10” πριν το τέλος λόγω τραυματισμού. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε επίσης σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παρκέ με την αύρα του Ματίας Λεσόρ, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του αγώνα με hook shot και δυναμικό κάρφωμα. Η Ζάλγκιρις αντέδρασε γρήγορα και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (24-27). Στη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνα, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε 5/15 δίποντα και 4 λάθη, και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι 44-40.

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +9 (55-46), αλλά η Ζαλγκίρις αντέδρασε και μείωσε σε 55-54. Η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της, φτάνοντας σε διψήφιο προβάδισμα 71-59 στο 32′, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στο τέλος, η Ζαλγκίρις μείωσε τη διαφορά σε +2 (85-82), αλλά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο και 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 92-88.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88