Η Παρί πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 90-81 στην 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Παρισιού ανέβηκε στο 12-19, ενώ η Βιλερμπάν έμεινε στον πάτο της βαθμολογίας με 8-23.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με μόλις ένα λάθος. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Άλαν Ντοκόσι, που πρόσθεσε 12 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν είχε μπροστάρη τον Τόμας Ερτέλ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Γουάτσον πρόσθεσε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η Παρί επέστρεψε από τα αποδυτήρια διαφορετική, με εξαιρετική άμυνα και αποτελεσματική επίθεση, πετυχαίνοντας 29 πόντους και δεχόμενη μόλις 13 στο τρίτο δεκάλεπτο, παίρνοντας το προβάδισμα 60-53.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Παρισιού διατήρησε τη διαφορά και απέκλεισε την αντίδραση της Βιλερμπάν, που προσπάθησε με δύο διαδοχικά τρίποντα του Τραορέ να επιστρέψει, αλλά ο Ρόμπινσον έκλεισε το παιχνίδι

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 31-40, 60-53, 90-81