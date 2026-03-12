Η Ντουμπάι επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, επικρατώντας της Μπασκόνια με 100-94 στη Zetra Arena για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Jurica Golemac, που ανέβασε το ρεκόρ της στο 16-14 και συνεχίζει δυναμικά τη μάχη για μια θέση στα playoffs.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στην επίθεση ήταν ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι με 10/15 δίποντα. Από την πλευρά των Βάσκων, η απουσία βασικών παικτών επηρέασε σημαντικά την εικόνα της ομάδας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά και κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με σημαντική διαφορά (59-45). Σε αυτό το διάστημα βρήκαν επιθετικές λύσεις τόσο από τον Μπέικον όσο και από τον Μούσα και τον Καμπενγκέλε, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τα επιθετικά ριμπάουντ και την καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Η Μπασκόνια προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, ωστόσο τα χαμηλά ποσοστά από την περιφέρεια και τα αρκετά λάθη δεν της επέτρεψαν να ανατρέψει την κατάσταση. Η Ντουμπάι διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έφτασε τελικά στη νίκη με 100-94.

Κορυφαίος σε συνολική προσφορά ήταν ο Μούσα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, γεμίζοντας τη στατιστική του σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 59-45, 83-67, 100-94