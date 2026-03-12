O Oλυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό των εννέα παικτών με 81-80 στο Πριγκιπάτο για την 31η αγωνιστική της Euroleague και ολοκλήρωσε τη γαλλική «διαβολοβδομάδα» με 1/2.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα των Πειραιωτών και υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν είχε τη σωστή νοοτροπία στο ματς απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία σήμερα. Κάναμε δύο περισσότερα λάθη από ασίστ. Δεν πασάραμε σωστά την μπάλα, έπαιξαν δυνατά και με καρδιά. Είναι δικό μου λάθος».