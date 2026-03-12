Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (12/3, 20:00) τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα σημαντικό «διπλό» που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με μία σημαντική απουσία.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα δοκίμασε να ζεσταθεί στο «Σαλέ Γκαστόν». Ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση, το οποίο προέκυψε στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών δεν είχε καταφέρει να παίξει ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας στη Γαλλία, αν και τότε ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Όσον αφορά τη δωδεκάδα, παραμένει ανοιχτό το ποιος θα συμπληρώσει την αποστολή, με τους Μόρις και Νετζήπογλου να διεκδικούν τη θέση. Την τελική απόφαση θα λάβει ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.