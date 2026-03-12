Σχόλια
Χωρίς τον Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός στη μάχη με τη Μονακό
Τελευταία Νέα
Η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός. Διαθέσιμος κόντρα στη Ζαλγκίρις.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση με την Μονακό, την οποία δεν πρέπει να υποτιμήσει ο Ολυμπιακός, ενώ τοποθετήθηκε και για τα… κιλά του Κόρι Τζόσεφ.
Ραγδαίες εξελίξεις στη Μονακό, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…