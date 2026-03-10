Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στόχο μία ακόμη νίκη που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί λόγω ενός σφιξίματος στη μέση που υπέστη στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια του shoot around προπονήθηκε ατομικά, ενώ πλέον παραμένει ανοιχτό αν θα είναι διαθέσιμος στον αγώνα με τη Μονακό στις 12/3 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Το ματς Παρί – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (10/03) στις 21:45 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.