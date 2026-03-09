Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για τη Γαλλία ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων της EuroLeague απέναντι στην Παρί (10/3, 21:45) και τη Μονακό (12/3, 20:00), ωστόσο η αποστολή θα έχει σημαντικές απουσίες.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ο πρώτος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και επίσης δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα.

Αντίθετα, στην αποστολή θα βρίσκονται οι Σάσα Βεζένκοφ και Μόντε Μόρρις, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στη μέση. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή τους στο παιχνίδι με την Παρί θα αποφασιστεί την ημέρα της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν με καλή ψυχολογία μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και βρίσκονται σε καλή θέση στη βαθμολογία της Euroleague, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με ρεκόρ 19-10.