Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την αγωνιστική του επιστροφή, καθώς έλαβε την έγκριση του γιατρού που τον είχε χειρουργήσει, ώστε να επανενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Γάλλος σέντερ συναντήθηκε με τον Ολλανδό χειρουργό Νικ Βαν Ντάικ, ο οποίος άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στη δράση. Αν και δεν έχει ακόμη καθοριστεί το παιχνίδι στο οποίο θα αγωνιστεί ξανά, η αντίστροφη μέτρηση έχει ουσιαστικά ξεκινήσει.

Ο Λεσόρ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο περσινό Final Four, ενώ ο σοβαρός τραυματισμός του είχε προκύψει στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια τον Δεκέμβριο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (6/3) το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακός για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, με την επιστροφή του Γάλλου να αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη συνέχεια.