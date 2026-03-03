Ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (6/3, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, οι «πράσινοι» ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, στην οποία χρειάζονται τη νίκη ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία. Η πρόσφατη ήττα από την Παρί ήταν η τρίτη διαδοχική στη διοργάνωση και, με εννέα αγωνιστικές να απομένουν, τα περιθώρια στενεύουν για τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2024.

Παρά τις απουσίες διεθνών και του Εργκίν Αταμάν τις προηγούμενες ημέρες, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν κανονικά στο ΟΑΚΑ υπό την καθοδήγηση του Χρήστος Σερέλης. Με την επιστροφή όλων, θα ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση των παικτών που αντιμετώπισαν μικροπροβλήματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περίπτωση του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, ακολουθώντας εντατικό ατομικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα και μετρώντας αντίστροφα για την επάνοδό του στις ομαδικές προπονήσεις.

Στο «τριφύλλι» δεν πρόκειται να ρισκάρουν με βιαστικές αποφάσεις, καθώς κάθε κίνηση γίνεται σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ και το τεχνικό επιτελείο, με στόχο την ασφαλή επιστροφή όλων ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.