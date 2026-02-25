Ένα απρόσμενο ζήτημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί (26/2, 21:45), καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην Κρήτη, κατακτώντας το Allwyn Final Eight με εμφατική νίκη επί του Ολυμπιακός στον τελικό. Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στην 29η αγωνιστική της EuroLeague, όπου υποδέχονται την Παρί του Φρεντερίκ Φοτού.

Ο Αμερικάνος ταλαιπωρείται από μια ήπια ίωση και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται την Τετάρτη ώστε να ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό AKTOR απέναντι στην Παρί.

Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του θεωρείται αμφίβολη, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητάς του ενόψει της αναμέτρησης.