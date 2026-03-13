Η Ολίμπια Μιλάνο επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 96-87 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ένταση μέχρι το τέλος. Καθοριστικοί για την ιταλική ομάδα ήταν ο Τζος Νίμπο, που έκανε double double, και ο Σαβόν Σιλντς με σημαντικά καλάθια στα κρίσιμα σημεία.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μιλάνου ανέβηκε στο 16-15 και βρίσκεται πλέον κοντά στη δεκάδα της βαθμολογίας, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση. Αντίθετα, η Μακάμπι υποχώρησε στο 14-16 και έμεινε πίσω στη μάχη για την είσοδο στα play-in.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να βρίσκουν λύσεις κυρίως από την περιφέρεια. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, με τη Μακάμπι να προηγείται οριακά με 26-25.

Στη δεύτερη περίοδο η Ολίμπια Μιλάνο ανέβασε ρυθμό και με σερί 10-0 από τους Μπολμάρο και Μπρουκς πήρε προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 53-42, έχοντας περιορίσει σημαντικά τον Σόρκιν.

Η Μακάμπι προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, με τους Λόνι Γουόκερ και Σάντος να μειώνουν τη διαφορά. Ωστόσο, οι Ιταλοί βρήκαν απαντήσεις σε κρίσιμα σημεία και κράτησαν τον έλεγχο του αγώνα.

Στα τελευταία λεπτά, η Ολίμπια διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της και παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, διατήρησε τη διαφορά, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 96-87.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 53-42, 74-67, 96-87