Στο θέμα των τοποθετήσεων που γίνονται σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας αναφέρθηκε ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου. Μιλώντας στην εκπομπή Super Katerina στον Alpha ο γνωστός χορογράφος είπε ότι με τη μεγάλη ερμηνεύτρια τον δένει μία ζωή και τόνισε πως, για λόγους σεβασμού προς την τραγουδίστρια, προτιμά να μην αναφέρεται δημόσια στην κατάσταση της υγείας της.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου είπε ότι «για σεβασμό απέναντι στην Τζωρτίνα δεν θα ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση της υγείας της. Ας γίνει καλά η γυναίκα, που έχει μια απίστευτη φροντίδα» ενώ υπογράμμισε πως η σωστή στάση είναι η διακριτικότητα.

Τι είπε για τον Άγγελο Παπαδημητρίου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Άγγελο Παπαδημητρίου, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα σχετικά με την τραγουδίστρια.

«Στενοχωρήθηκα για τον Άγγελο Παπαδημητρίου, τον οποίο εκτιμώ. Βγήκε προχθές και μίλησε για τη Μαρινέλλα… Τι τον νοιάζει τι είναι η Μαρινέλλα; Συνεργάστηκαν σε κάτι πριν από 30 χρόνια και τώρα λέει πράγματα που ούτε τα ξέρει», σχολίασε.

«Με ενόχλησε και ο Αντώνης Ρέμος»

«Έχω ενοχληθεί επίσης από τον Αντώνη Ρέμο που είπε ότι έπρεπε να “φύγει” εκείνη τη στιγμή για να τραγουδήσει το “Καμιά φορά”. Με ενοχλούν ορισμένα πράγματα. Δεν δείχνει σεβασμό. Σεβασμός είναι να σιωπήσουμε», ανέφερε.