Στο θέμα της υγείας της Μαρινέλλας αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, που μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» (8/3). Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τόνισε πως τα νέα δεν είναι ευχάριστα. «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης» ανέφερε.

«Με τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο Και Ύστερα Ήρθαν οι Μέλισσες του Ξανθούλη. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης.

»Είναι τόσα πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Δηλαδή θυμάμαι πως φόρτωνε το αυτοκίνητο της με τρόφιμα και πηγαίναμε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Είχε πάντοτε το μυαλό της να βοηθήσει τους άλλους. Θυμάμαι που όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και ήμουν στενοχωρημένος, ήρθε κάτω από το σπίτι μου και κορνάριζε. Έλα τώρα, να κάνουμε Πάσχα μαζί έλεγε» πρόσθεσε, επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έχασε τις αισθήσεις της, πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο ενώ τραγουδούσε στο Ηρώδειο και η συναυλία διακόπηκε αμέσως. Διαγνώστηκε με σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Υγεία».