Ο Πολωνός άνδρας που συνελήφθη την Πέμπτη (12.03.2026) στη Σούδα με την κατηγορία της κατασκοπείας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) στα Δικαστήρια των Χανίων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο ερευνών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Οι ελληνικές αρχές αξιολογούν τις επικοινωνίες και τις κινήσεις του, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πολωνός επισκεπτόταν τη Σούδα τα τελευταία τρία χρόνια, διαμένοντας σε τροχόσπιτο με θέα τον κόλπο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στάθμευε στο ίδιο σημείο, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του Creta24, και συνήθιζε να αναχωρεί από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, επιστρέφοντας κάθε επόμενο έτος.

Μαζί του βρισκόταν ο σκύλος του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου στάθμευε το όχημα.

Αρνείται τις κατηγορίες – Έρευνες σε κινητό και βαν

Ο Πολωνός εξετάζεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες. Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του ύποπτου έπειτα από καταγγελία πολίτη.

Το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εντοπίστηκαν στοιχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με τη δραστηριότητά του. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση ειδικού λογισμικού κρυπτογράφησης και αποστολής υλικού.

Παράλληλα, στο βαν του, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, πραγματοποιούνται εξονυχιστικές έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό κατασκοπείας στη Σούδα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς στις αρχές Μαρτίου είχε συλληφθεί και ένας Γεωργιανός για παρόμοια υπόθεση.